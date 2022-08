Over 2 weken staakt NS-personeel in Brabant: waarschijnlijk geen treinen

NS-medewerkers in Brabant leggen 'zeer waarschijnlijk' op woensdag 31 augustus het werk neer. Dat meldt een woordvoerder van vakbond FNV woensdag aan het begin van de middag. Hij verwacht dat er dan ook geen treinen rijden. "Later vanmiddag wordt alles duidelijk", zegt hij erbij. Vanaf komende woensdag kun je als treinreizigers wel al problemen hebben met je aansluiting wanneer je buiten onze provincie wilt reizen.

Op 24 augustus starten spoormedewerkers namelijk met estafettestakingen die steeds 24 uur duren. Te beginnen in de regio noord. Daarna zijn andere regio's aan de beurt.

In de regio waar de acties plaatsvinden zullen geen treinen van de NS rijden, verwacht vakbond FNV. De estafettestakingen duren tot en met 31 augustus. Als er dan nog geen cao-bod is waar de vakbonden tevreden mee zijn, komt er volgens die bond een week later een landelijke staking.

Stukgelopen onderhandelingen

De acties volgen op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC. Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers.

Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

"Onze leden beseffen heel goed dat ze met de acties de reizigers zullen raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat", zegt de woordvoerder van FNV.