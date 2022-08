'Als PSV nu de Champions League niet haalt, dan lukt het nooit meer'

PSV heeft zichzelf met een 2-2 gelijkspel lelijk tekortgedaan, vinden clubiconen Willy en René van de Kerkhof. De broers vonden PSV vooral in de tweede helft uitstekend spelen. De broers kunnen zich niet voorstellen dat PSV het volgende week thuis niet afmaakt, zo zeggen ze in de Willy en René Podcast van deze week. "Als je voor de poort staat, dan moet je 'm openmaken. Klaar", aldus René.

Willy tilt niet zwaar aan de blunder. "Dat overkomt hem nu een keer, maar ik blijf erbij dat ons keepersprobleem met Benítez gewoon is opgelost. René ziet dat precies zo. "Bij andere keepers die we hebben gehad, denk je dan: een fout erbij. Bij Benítez niet."

Dat PSV niet won, kwam mede door de blunder die keeper Walter Benítez maakte. Een vrije trap die recht op hem afkwam, ging via zijn grabbelende handen het doel in.

Ook vinden Willy en René dat de goal niet alleen de fout van de keeper was. "Die muur stond ook heel raar uit elkaar", vond Willy. "Maar misschien wilde Benítez dat zelf wel, zodat hij de bal kon zien." René vond dat er een gewone muur had moeten staan. "Gewoon drie man tegen elkaar. En blijven staan. Dan krijg je wel eens een bal tegen je balletjes, maar dat maakt toch niet uit?

Volgende week woensdag mag PSV het thuis afmaken tegen Rangers en de broers twijfelen er niet aan dat hun club dat ook gaat doen. "Laten we eerlijk zijn. Dit is geen ploeg die ons uit de Champions League gaat houden", zegt Willy.

In de Podcast van deze week bakkeleien de Kerkhofjes over het ideale PSV-middenveld en vertelt René net als vorige week over een transfer naar het buitenland die op het laatste moment niet doorging.