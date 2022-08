Dit gebeurt er nadat iemand lang dood in een huis heeft gelegen

Een 60-jarige man werd dinsdagavond dood gevonden in zijn appartement in Waalre. Buren sloegen alarm, omdat er dagenlang een doordringende lucht in het complex hing. Wat gebeurt er nadat iemand dood wordt gevonden in een woning? Van de politie tot de schoonmakers: we leggen het je uit.

Als het lichaam weg is gehaald, moet de woning worden schoongemaakt. Het bedrijf Post Mortem Facilities is hierin gespecialiseerd en maakt door heel het land plekken schoon waar mensen zijn overleden, ook in Brabant. "Wij zijn 24/7 bereikbaar en moeten adequaat handelen", vertelt Hans Sinke. Hij is coördinator van het bedrijf en legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Is het onderzoek afgerond, dan komt een rouwtransportbedrijf om het lichaam weg te halen en naar een mortuarium te brengen. Tenzij er mogelijk sprake is van een misdrijf. "Dan gaat het onderzoek over in een strafrechtelijk opsporingsonderzoek", laat de politie weten. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt dan het lichaam.

"De plek wordt helemaal gereinigd van viezigheid, lijkvocht, lichaamssappen en alles wat bij ontbinding komt kijken. Heeft iemand er weken gelegen, dan kunnen er ook maden of vliegen zijn die we moeten weghalen", vertelt Sinke.

Eerst moet het oppervlakte waarop iemand heeft gelegen, weg worden gehaald. Dat kan een bed of bank zijn, maar ook iets anders. "Als het op de vloer was dan halen we het stuk vloerbedekking of laminaat weg. Het komt ook weleens voor dat er vocht in vloerbeton is gezakt. Dat hoef je niet te ruiken: je ziet dan een vlek. Dat stuk beton halen we uit de grond en later wordt dat opnieuw aangesmeerd."

Vervolgens is het aan de schoonmakers de taak om alles te desinfecteren en om de geur weg te halen. "Er hangt vaak een vervelende lucht. Die neutraliseren we", legt Sinke uit. Dat doen ze door het huis te ventileren. "We zetten alles open zodat de ruimte kan luchten. Met speciaal spul sprayen we alles in."