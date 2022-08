Teun Elbers (19) krijgt afscheidsdienst in stadion van TOP Oss

De 19-jarige Teun Elbers uit Oss die begin augustus overleed tijdens zijn vakantie in Italië, krijgt een afscheidsdienst in het stadion van TOP Oss. Deze plechtigheid vindt vrijdagavond plaats.

Om half negen is er in het Frans Heesen Stadion een ceremonie. De familie van de jongen vraagt bezoekers om een drankje mee te nemen zodat er samen kan worden getoost op Teun.

Hij kwam begin augustus om het leven tijdens een vakantie met familie in het Italiaanse Umbrië. Tijdens een wandeling zakte hij in elkaar door een medische oorzaak.

Teun speelde vorig seizoen in het eerste elftal van de onder 19 bij amateurvereniging svTOP in Oss. Het overlijden van Teun kwam hard aan bij de Osse club. "Wij hebben Teun leren kennen als een geweldig sociale jongen die met iedereen een praatje maakte en makkelijk vrienden maakte. Teun was een echte TOP-gast", liet de club eerder weten.