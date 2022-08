Auto met ontvoerde vrouw klemgereden op de A50, bestuurder opgepakt

Een Nederlandse vrouw is woensdagmiddag door haar ex-partner ontvoerd. Dat gebeurde toen ze op bezoek was bij haar ouders in Essen, net over de Belgische grens bij Roosendaal. Er volgde een spectaculaire achtervolging door Belgische en Nederlandse politiewagens over de A58 en de A50 die werd beëindigd bij Son.

Corné Verschuren & Sven de Laet Geschreven door

De bestuurder stopte na twee waarschuwingsschoten en liet de vrouw gaan. Zij raakte niet gewond. De man, ook een Nederlander, is aangehouden. De korpschef van de Belgische politiezone Grens vertelt wat er gebeurde: "Wij kwamen in actie toen er iemand met enorme snelheid de grens overstak naar Nederland. Toen bleek al snel dat er een vrouw tegen haar wil naast hem zat. Later werd duidelijk dat zij onder bedreiging van een mes gedwongen is in te stappen." Een woordvoerder van de Nederlandse politie laat weten dat er bij de achtervolging meer dan tien politieauto's en auto's van arrestatieteams betrokken waren. Die wisten de grijze BMW uiteindelijk om kwart over één te stoppen. "Dat ging niet zonder slag of stoot. Er is met hoge snelheden over de A58 gereden."