Rob Kemps krijgt eigen talkshow op SBS6

Rob Kemps, ook wel bekend als Snollebollekes, werkt aan een eigen talkshow met SBS6. Dat maakte hij woensdag bekend.

"Oké, oké! Ik zal het dan maar verklappen. Binnenkort eigen talkshow!", laat Kemps weten op zijn Instagrampagina. Op een begeleidende foto is hij vermomd als Johan Derksen.

'Tv-flop'

Dinsdagavond zei Johan Derksen in Vandaag Inside al dat er wordt gewerkt aan een talkshow met Kemps. Daarmee werd het nieuws eigenlijk al verklapt, maar woensdag is het dus officieel bekendgemaakt.

Derksen: "Er komt een talkshow aan. Dat weet ik, want hij wilde mij er graag in hebben. Ik wil hem best wel helpen, maar ik heb het format gezien. Dat wordt een hele grote tv-flop. Die jongen, daar wordt roofbouw op gepleegd. Iemand doet een programma goed en dan moet hij overal ingezet worden."

Waar het programma precies over gaat, wordt later bekendgemaakt door SBS6.