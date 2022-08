Rowan Damming is eerste wereldkampioen squash uit Nederland: ‘Gekkenwerk’

Voor het eerst in de geschiedenis van de squashsport is er een Nederlander wereldkampioen geworden. Rowan Damming uit Den Bosch veroverde die titel op het jeugd-WK in het Franse Nancy. “Het voelt heel speciaal zo’n prestatie, niet normaal!”

De 17-jarige Damming kende tot nu toe geen gelukkig seizoen, maar op het WK klopte ineens alles. “Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ik was op het juiste moment scherp.” Achtereenvolgens won de Bosschenaar van spelers uit India, Engeland en Ierland. In de kwartfinale versloeg hij een Colombiaan en in de halve finale een speler uit Egypte. In de finale stond Damming tegenover aartsrivaal de Engelsman Finnlay Withington. Hij won de finale met 3-0. ‘’Ik speelde een goede finale, bewoog goed en mijn slagen zaten er goed op. Ik ben ongelofelijk trots, maar kan het eigenlijk nog niet helemaal bevatten.” Na zijn onverwachte wereldtitel werd Damming bedolven onder de reacties. “Ik heb er echt heel veel gehad. Ook heb ik er op Instagram honderden nieuwe volgers bij. Het is gekkenwerk!”