Met deze truc haal je de warmte uit je huis en zo voorkom je nieuwe hitte

Het is gelukkig al lang niet meer zo bloedheet als de afgelopen weken, maar de warmte je huis uit krijgen? Ho maar. Het is in huis nog steeds broeiend warm en een airco in elke ruimte is anno 2022 ook al lang niet meer de oplossing. Maar wat dan wel?

Een airco vreet energie en een ventilator laten draaien, is geen oplossing. Dat weten we allemaal. Niet dus, zo meent Lisanne Havinga. De 34-jarige Utrechtse is assistent-professor Building Performance (gebouwprestaties) aan de TU/e in Eindhoven.

“Het klinkt raar, maar richt die ventilator dan óp het openstaande raam. Dat creëert een onderdruk in de andere ruimtes. Een soort schoorsteeneffect dat de warme lucht aanzuigt en afvoert. Doe dit bij voorkeur 's nachts, met natuurlijk maatregelen voor inbraakveiligheid. Je kunt ook de wekker zetten en het in de vroege ochtend doen.”

Havinga meent dat een ventilator juist ontzettend nuttig is voor afkoeling. Als het 's avonds eenmaal is afgekoeld, adviseert ze om boven én beneden ramen te openen. Dan komt de truc: zet de ventilator op de bovenste kamer op ongeveer anderhalf tot twee meter afstand van het raam.

Havinga is ook lid van het managementteam van Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES). Ze is daarmee voor de overheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe adviezen om te verduurzamen. En die zijn broodnodig, meent Havinga, want de oververhitting van huizen is vooral te wijten aan hoe we gewend zijn om te bouwen.

“Het is eigenlijk heel raar dat we in Nederland veel eisen stellen aan wintercomfort in woningen, maar niet aan zomercomfort. Daarbij gaan we uit van temperaturen van 10 graden onder nul en harde wind. Zoiets komt nauwelijks meer voor.”

“We zouden veel meer rekening moeten houden met het wooncomfort in de zomer. Bij het onwerpen van huizen kan oververhitting echt wel beperkt worden. Ik zie dat woningcorporaties bijvoorbeeld wel bezig zijn met verduurzaming, maar isoleren maakt je woning niet koeler. Dat wordt overal beweerd, maar dat is echt een fabeltje. En voor zonwering voelen ze zich dan weer niet verantwoordelijk.”