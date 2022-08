Mannen zwaar mishandeld na Pride, politie zoekt getuigen

Twee of drie jonge mannen hebben zondagochtend 7 augustus rond vijf uur twee mannen (34 en 42) mishandeld op de Vestdijk in Eindhoven. De daders hadden het stel aangesproken op de uitgaansstraat Stratumseind, wat eindigde in een ruzie. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis worden behandeld. De politie zoekt getuigen van de mishandeling.

Beide mannen hadden eerder op de dag de Amsterdam Pride bezocht en wilden de dag afsluiten met enkele drankjes op Stratumseind. Daarna liepen ze over de Vestdijk naar het Centraal Station. Voor het kantoor van ABN AMRO ontstond er een ruzie tussen de slachtoffers en de daders. De slachtoffers werden meteen tegen de grond geslagen. De 34-jarige man raakte bewusteloos en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Beide slachtoffers herinneren zich niet veel van de mishandeling. De politie heeft camerabeelden bekeken. Op die beelden is te zien dat twee jongens wegrennen in de richting van het Centraal Station. Of die mannen ook iets met de mishandeling hebben te maken, is niet duidelijk. De politie is op zoek naar deze twee mensen. Het gaat om twee licht getinte mannen van tussen de 20 en 30 jaar.