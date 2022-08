Hond alleen en zonder eten en drinken in vuil huis, dier in beslag genomen

In de regio Breda heeft de politie een ondervoede herdershond weggehaald bij een nalatige eigenaar. Een buurtbewoner sloeg alarm omdat die zich al langere tijd zorgen maakte over de hond.

Op het moment dat de politie aanklopte bij het huis, zat de hond al zeker twee dagen alleen in huis. Het huis was vervuild en de hond had geen eten en drinken. Ook lag er veel poep van de herder binnen.

“Dit maakte het vrij duidelijk dat de herder ook niet uitgelaten werd”, schrijft de politie.

Hond veilig ondergebracht

De hond, die erg mager was, was gechipt, maar de chip was niet geregistreerd. De hond is na het politiebezoek in beslag genomen en op een geheime locatie ondergebracht.

De politie wil vanwege privacyoverwegingen niet kenbaar maken waar de hond precies is gevonden.