Bierviltje vraagt kroegtijgers om geld te geven aan de voedselbank

De horeca in Breda gaat gasten via speciale bierviltjes vragen om geld te geven aan de voedselbank. Op het bierviltje staat een QR-code waarmee de bezoekers een bedrag kunnen overmaken. De actie 'Geef jij 'n rondje' is een samenwerking van de Bredase afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland en de voedselbank en start op 2 september.

De voedselbank in Breda heeft de hulp ingeroepen van de horeca. De organisatie wil 600 huishoudens in Breda, die het tijdelijk moeilijk hebben, iedere week levensmiddelen geven. Voor dat steuntje in de rug is geld nodig en daarom is deze actie opgezet.

"Toen wij tijdens de coronatijd op onze rug lagen, zijn we ook door veel mensen geholpen."