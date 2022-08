Vader Jean-Paul van Poppel trots op zijn zoons Danny en Boy in de Vuelta

Op zijn indrukwekkende erelijst staan negen overwinningen in de Ronde van Spanje. Dit weekend gaat Tilburger Jean-Paul van Poppel lekker kijken naar zijn twee zoons die in Den Bosch en Breda van start gaan in de Vuelta. Vijf vragen aan de 59-jarige voormalige topsprinter.

Hoe kijk jij naar de Vuelta?

“Het is altijd leuk en ik volg Danny en Boy heel enthousiast. Zaterdag ben ik bij de start in Den Bosch daarna kijk ik de finale thuis. Zondag ga ik ook kijken. Meestal spreek hen via WhatsApp. Soms dagelijks, zeker in zo’n grote ronde omdat ze dan van alles meemaken. Danny, die rijdt voor Bora-Hansgrohe, won in 2015 een etappe in de Vuelta, maar dit is zijn beste seizoen ooit. Boy rijdt niet veel grote wedstrijden, zijn ploeg Intermarche-Wanty-Gobert is in de breedte ook niet zo sterk.”

Wat betekent het dat de Vuelta door Brabant rijdt?

“In Nederland wordt je als renner altijd superenthousiast ontvangen. In Brabant is het altijd nog iets specialer. Het zal een groot feest zijn in Den Bosch en Breda.”

De Vuelta lijkt minder aanzien te hebben dan Tour en Giro. Hoe zie jij dat?

“Toen ik prof werd hoorde je altijd pas een dag later iets van de Vuelta. Later kwamen er live uitzendingen. Nu kun je het op de voet volgen. En omdat het Vuelta is verplaatst van het voorjaar naar september is het aanzien ook gestegen. Het is misschien nog niet helemaal het aanzien dat de Giro heeft, maar het begint in de buurt te komen. Het ligt ook aan ons, want het wordt interessanter als de Nederlanders het goed doen.”

Jij hebt negen Vuelta-etappes gewonnen. Waar denk je vooral aan terug?

“Ik ben pas laat naar Spanje vertrokken. In 1991 was ik al zeven jaar prof. Je moest toen bij een team rijden dat toevallig belangen in Spanje had. PDM had dat. Ik vind het een hele mooie ronde met een enthousiast publiek. Er zijn goede hotels, maar het eten was wat minder. In mijn eerste Vuelta won ik alle vier massasprints. Dat was voor mij heel bijzonder, hier viel het wat minder op omdat Mathieu Hermans het jaar ervoor zes etappes won. Van mijn jongens hoor ik nog weleens dat Spanjaarden enthousiast worden van de naam Van Poppel.”

Wie gaat er winnen?

“De Ecuadoraan Carapaz en de Australiër Hindley horen bij de favorieten, maar ik ga voor de Sloveen Primoz Roglic. Na zijn val in de Tour de France kan hij wat rechtzetten, als hij weer fit is. Zaak is wel om in de eerste week niet te veel tijd te verliezen. Voor de aankomsten in Nederland moet hij oppassen want die zijn grillig.”

Er doen vier Brabanders mee aan de Vuelta die vrijdag begint in Utrecht.

Sam Oomen (Jumbo-Visma)

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe)

Boy van Poppel (Intermarche-Wanty-Gobert)

