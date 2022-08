Zieke speurhond Tommie krijgt chemotherapie: 'We willen hem nog niet kwijt'

Normaal speurt de twee jaar oude Mechelse herder Tommie in de omgeving van Breda naar vermiste hondjes, maar nu heeft hij zelf hulp nodig. Nadat baasje Jill Nees (26) uit Oosterhout een bultje in zijn nek ontdekte, kwam bij de dierenarts al snel de pijnlijke diagnose: lymfeklierkanker. Nu start Tommie met chemotherapie die hem nog wat extra jaartjes moet bezorgen.

Daar werd nog niet meteen duidelijk hoe ernstig het was. "Het was fiftyfifty. Óf het was een onschuldige ontsteking, of het ging toch om tumoren. De arts nam een stukje weefsel af voor onderzoek en vijf dagen later kregen we het slechte nieuws uit het laboratorium."

Ondertussen ging ook Tommie zelf langzaam achteruit. "We merkten dat hij moeilijker adem begon te halen. Achteraf komt dat doordat de lymfeklieren in zijn hals zo waren opgezwollen." Een bezoekje aan de dierenarts in Barendrecht die gespecialiseerd is in kanker, moest meer duidelijkheid brengen over zijn toekomst.

"Hij is nog geen drie jaar oud", vertelt Jill. "Op die leeftijd wil je zo'n beestje nog niet zomaar kwijt." En dus was het een hele opluchting toen de oncoloog relatief goed nieuws had. "Tommie zit in fase 3 van de ziekte. Dat betekent dat hij nog te behandelen valt. De verwachting is dat hij daardoor straks nog een jaar of vier extra kan leven."