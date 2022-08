Prachtige plaatjes van de bloeiende heide: 'Het is zo weer voorbij'

De heide staat overal in Brabant in bloei en dat is nog vroeger dan andere jaren. Normaal is dit eind augustus pas het geval. Boswachter Frans Kapteijns kan het wel verklaren: “De heide trekt zich niks aan van de tijd, maar profiteert van de omstandigheden. Het was prima voorjaar, met genoeg regen. Nu is het heel droog en is de heide extra vroeg in bloei gegaan.”

Kapteijns denkt dat de bloei bijna op zijn hoogtepunt is. “Als het nog gaat regenen, dan kan de bloeiperiode nog wat langer worden. Maar als het zo droog blijft, dan is het ook vrij snel weer voorbij.” Op sociale media laten veel mensen de prachtig bloeiende heide zien.

De heide op de Kampina in bloei. Foto: Frans Kapteijns

Boswachter_jarno kijkt altijd uit naar augustus:

