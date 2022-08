Astrid Kerssebooms tv-carrière begon bij Brabant Nieuws: 'Niet zenuwachtig'

Omroep Brabant viert feest: 25 jaar geleden was de allereerste tv-uitzending. Voor heel wat bekende tv-gezichten begon hun carrière in Brabant. Vandaag blikt Astrid Kersseboom terug op haar tijd bij Omroep Brabant. Ze was presentator van het eerste uur bij Brabant Nieuws.

Astrid Kersseboom was in 1997 presentatrice van het eerste uur bij Brabant Nieuws, nadat ze in de jaren daarvoor al radio maakte bij Omroep Brabant. Met een piepjong team werd er gewerkt aan de eerste tv-uitzendingen. “Als voorbereiding zijn we toen gaan survivallen in de Ardennen, om elkaar te leren kennen”, weet ze nog.

Astrid was toen 31. Zenuwachtig voor de eerste uitzending was ze niet. “Ik ben niet zo zenuwachtig aangelegd. Als er technisch iets misgaat, moet je dat gewoon benoemen. In die tijd ging er vaak iets mis, omdat we als een van de eerste omroepen alles digitaal hadden: van de camera’s tot de uitzendstraat. Dat haperde in het begin wel eens. Ik heb flink kunnen oefenen met het zinnetje: zoals u merkt laat de techniek ons even in de steek”, lacht Astrid.

Omroep Brabant was voor Astrid een springplank waar ze kon ontdekken welke kant ze met haar carrière op wilde. “We moesten het met een klein clubje zien te rooien. We waren redacteur, verslaggever, eindredacteur en presentator tegelijk. Als je net begint in de journalistiek is dat een waanzinnige manier om te ontdekken waar je kracht ligt en wat je leuk vindt.”