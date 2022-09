Meike de Jong ging kapot van de zenuwen tijdens haar eerste Brabant Nieuws

Omroep Brabant viert feest: 25 jaar geleden was de allereerste tv-uitzending. Voor heel wat bekende tv-gezichten begon hun carrière in Brabant. Vandaag blikt Meike de Jong, nu bekend van het RTL Nieuws, terug op haar tijd bij Omroep Brabant.

“Ik studeerde nog toen ik een vacature zag. Ik dacht: ik kan altijd kijken of het lukt om daar te gaan werken. Ik wilde het voor een halfjaar doen om wat ervaring op te doen en daarna een wereldreis maken. Maar ik ben er dertien jaar blijven hangen. Tussendoor heb ik ook nog m’n diploma gehaald.”

Meike de Jong kwam in 2000 bij Omroep Brabant terecht, waar ze uiteindelijk dertien jaar bleef. Dat had ze niet gedacht toen ze solliciteerde.

In 2005 presenteerde ze voor het eerst Brabant Nieuws. “Ik ging kapot van de zenuwen. Ik ging veel te snel en was nerveus. Dat is een dodelijke combinatie als je rustig het nieuws moet brengen”, lacht ze.

Daarna volgde ook de presentatie van de Brabant Battle, een kennisquiz voor Brabantse scholieren. “Dat heeft me een boost gegeven. Het werd gemaakt met een ploeg uit Hilversum. Ik werd als onervaren presentator tot de grond toe afgebrand, maar dat heeft me veel sterker gemaakt. Het was een heel leerzame tijd.”