Steef was urenlang live op tv bij grote brand: 'Daar doe je het voor'

Omroep Brabant viert feest: 25 jaar geleden was de allereerste tv-uitzending. Voor heel wat bekende tv-gezichten begon hun carrière in Brabant. Vandaag blikt Steef van Stiphout nu bekend van Editie NL, terug op zijn tijd bij Omroep Brabant.

De eerste keer was zenuwslopend, weet hij nog. “Ik moest in mijn eerste uitzending Nederlands Forensisch Instituut zeggen, maar ik kreeg het niet uitgesproken. Als het nu voorbijkomt in een uitzending, moet ik er nog steeds aan denken. Sindsdien is het niet meer voorgekomen”, lacht hij.

De gigantische brand bij Chemie-Pack in Moerdijk staat hem nog goed bij. “Dat zijn de nieuwsdagen waarvoor je het doet. We waren de hele ochtend live en dat is als jonge presentator heel leerzaam. Je kunt laten zien wat je kunt, dat is de kers op de taart.”