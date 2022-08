René van Brakel haalde een oranje stropdas voor zijn eerste tv-klus

Omroep Brabant viert feest: 25 jaar geleden was de allereerste tv-uitzending. Voor heel wat bekende tv-gezichten begon hun carrière in Brabant. Vandaag blikt René van Brakel terug op zijn tijd bij Omroep Brabant. Hij begon al tijdens zijn studie aan zijn carrière.

De eerste jaren was René als bulletinlezer te horen op de radio. In 2002 was hij voor het eerst te zien als presentator van Brabant Nieuws op tv. Een dag die hij zich nog goed kan herinneren: “Het was 2 februari, de trouwdag van Willem-Alexander en Máxima. Het presenteren zelf vond ik niet zo spannend. Ik was vooral druk met de voorbereidingen: ik moest een oranje stropdas halen.”

“Ik heb gewoon een paar krantenberichten voorgelezen. Ik dacht: dan horen ze m’n stem. Na afloop van het sollicitatiegesprek werd me gezegd: ‘Verslaggever gaat ‘m niet worden, maar we zouden wel graag als nieuwslezer met je aan de slag gaan.' Toen heb ik het allemaal in de praktijk geleerd”, vertelt René.

De meest memorabele uitzending was op 29 april 2007, de dag waarop PSV op miraculeuze wijze landskampioen werd. “We gingen ervanuit dat PSV geen kampioen meer zou worden. Maar ineens viel het precies goed voor PSV, alleen hadden we daar helemaal geen rekening mee gehouden. We hebben toen in no time een live-uitzending op poten gezet. Dat was heel hard werken en heel leuk om te doen.”

In de laatste jaren van René bij Omroep Brabant werkte hij ook als freelancer bij de NOS. In 2008 vertrok hij helemaal naar Hilversum. “Maar het is nergens zo gezellig en gemoedelijk als bij Omroep Brabant. De regio wordt in Hilversum wel eens over het hoofd gezien. Ik vond, en vind het nu nog steeds, heel belangrijk om te laten zien dat Nederland groter is dan de Randstad.”