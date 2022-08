112-nieuws: auto vat vlam op terrein schadebedrijf • rook uit dieselpomp

05.32

Tijdens snelheidscontroles die de politie dinsdag hield in Sprundel en Roosendaal zijn niet veel overtredingen geconstateerd. Dat maakte de politie donderdagnacht bekend. Op de Rucphensebaan in Sprundel, waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is, was 82 kilometer per uur de uitschieter. Op de Heerma van Vossstraat in Roosendaal was de hoogst gemeten snelheid 70 kilometer per uur. In de Sportlaan werd geen enkele overtreding geconstateerd.