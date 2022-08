Komende week keert zomerweer terug: '30 graden is niet uitgesloten'

Is het net een beetje afgekoeld in huis en de tuin weer opgefrist na de regen van de afgelopen dagen, ligt er weer een nieuwe periode van hitte in het verschiet. Komende week tikken we opnieuw de 30 graden aan.

De temperatuur gaat volgende week verder omhoog. Eerst nog 24 of 25 graden, maar in de loop van de week komen we ruim boven de 25 graden uit. "Het is niet uitgesloten dat we misschien weer ergens de 30 graden halen", aldus Wouter van Bernebeek van Weerplaza, vrijdagmorgen in het radioprogramma Wakker!

Deze vrijdag komt de temperatuur in de provincie al uit op zo'n 26 of 27 graden. De ochtend begint zonnig, zegt de weerman.

"Maar vanaf het middaguur neemt vanuit het westen langzaamaan de bewolking toe en kunnen een paar buien ontstaan. Met misschien, heel lokaal, onweer. Tijdens die buien koelt het af naar een graad of 20."

Prima zomerdagen

Ook zaterdagavond is een bui mogelijk. "Maar later wordt het droog en vrijdagnacht kan her en der, net zoals vrijdagochtend, mist ontstaan. Als die zaterdagochtend is verdwenen, krijgen we een heel aardige dag met veel zon." Het blijft dan overal droog. "Wel een graadje minder warm dan vrijdag, zo'n 24 graden. Maar ik denk dat zaterdag al met al een prima zomerdag zal zijn."

Zondag krijgen we veel van hetzelfde. "Ook dan 24 graden en veel ruimte voor de zon", vertelt Wouter.

Heel mooie periode

Maandag is er tijdelijk een grotere kans op een paar buien. "Maar dit zal wel weer plaatselijk zijn", benadrukt de weerman. "Het wordt lang niet overal nat."

Vanaf dinsdag staat volgens Wouter een 'heel mooie periode' op de planning, met steeds meer ruimte voor de zon. Daarna schiet de temperatuur weer omhoog naar tropische waarden.