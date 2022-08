'Welkom in Brabant'? Komende weken even niet: bord langs A2 is verdwenen

Weggebruikers die van Limburg de grens oversteken naar Brabant en hadden gehoopt op een warm welkom terug in onze provincie, komen bedrogen uit. Het bord met daarop de tekst 'Welkom in Brabant' is verdwenen. Het gaat om het bord langs de A2 bij Cranendonck.

Omroep Brabant kreeg afgelopen week een mailtje van een bezorgde Brabander: het 'Welkom in Brabant'-bord langs de A2 was plotseling verdwenen. "Allemaal leuk en aardig die heuvels in Limburg, maar home sweet home!", schreef ze. Volgens de provincie Noord-Brabant is het bord al weg sinds 11 juli. Ze vermoedt dat het bord is gestolen, want de provincie heeft het zelf niet weggehaald. "Het bord langs de A2 is inderdaad verdwenen, hoogstwaarschijnlijk gestolen. Daarvan wordt aangifte gedaan", laat een woordvoerder weten.

"Wij geven prioriteit aan andere zaken."

Over het motief tast de provincie nog in het duister. Ook de politie kan niets zeggen over een eventuele dader en motief. Het exacte moment van de diefstal is namelijk niet bekend. "Daardoor is er onvoldoende opsporingsindicatie en geven wij prioriteit aan andere zaken", laat de politie weten. Volgens de woordvoerder van de provincie komt het vaker voor dat dit soort borden verdwijnen. "Dit is echt niet de eerste keer." Zo verdween eind mei plotseling het welkomstbord langs de A73 bij Linden. Gelukkig was het ook weer snel gevonden. "Wij kregen toen van de politie te horen dat ze zo'n bord had gevonden. Deze konden we komen ophalen. Of ze ook een dader heeft, weten we niet."

"Het duurt even voordat het nieuwe bord is geleverd."

Dat bord kon de provincie helaas niet meer gebruiken, want het was beschadigd. Gelukkig had de provincie een reservebord, dus is langs de A73 gezet. Helaas duurt het voor weggebruikers op de A2 nog iets langer voordat ze weer welkom worden geheten in het fijne Brabant. "We hadden niet nog een extra bord liggen. Een nieuw bord is inmiddels besteld. Het duurt even voordat dit is geleverd." Als het nieuwe bord binnen is, kan het ook niet meteen geplaatst worden. De provincie moet een ontheffing aanvragen bij Rijkswaterstaat. "De A2 is van Rijkswaterstaat, dus wij kunnen niet zomaar daar een bord gaan neerzetten. Het streven is dat het binnen twaalf weken weer op zijn plek staat." Terug naar de bezorgde Brabantse die het bord miste. "Kunnen jullie ons helpen? Kei bedankt", eindigde ze haar mail. En dat besloot Jeroen van Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! te doen. Afgelopen maandag reed hij in alle vroegte naar Cranendonck, om zelf een warm welkom te regelen. Op de plek van het missende bord hing hij een 'wakker welkom' voor het verkeer. "Ik heb het diezelfde middag wel weer weggehaald, vanwege de verkeersveiligheid", vertelt hij.

Foto: Jeroen Heijdeman.

De 'Welkom in Brabant' borden zijn in 2010 geplaatst: