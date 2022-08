Harrie is opa én overgrootvader geworden op dezelfde dag

De 70-jarige Harrie van Buul is in een dag grootvader én overgrootvader geworden. Op 3 augustus werden zowel zijn kleindochter Nena-Mae als zijn achterkleinzoon Jordan geboren. Beide baby's werden in ziekenhuis Bernhoven in Uden ter wereld gebracht. "Dat ik dit nog mag meemaken", aldus de trotse Harrie.

Hoe het zit? Harrie heeft twee zoons. De ene zoon, Steve van Buul, heeft met zijn partner Jessica (38) nu dochter Nena-Mae gekregen. De andere zoon van Harrie had al een dochter, Sam van Buul (21). Dat is dus de kleindochter van Harrie en zij heeft met haar partner Paul nu zoontje Jordan gekregen. "Ik kan alleen maar trots zijn", zegt Harrie meermaals. "Super mooi is het!" Überhaupt al het feit dat hij overgrootvader is, vindt hij bijzonder. "Dat maak je ook al niet vaak mee. Maar ik ben het nu." Dat zijn schoondochter Jessica en kleindochter Sam op dezelfde dag zouden bevallen, had niemand zien aankomen. Jessica was op 12 augustus uitgerekend en Sam op 31 juli. "De vliezen van Jessica waren op 2 augustus gebroken, dus die lag op 3 augustus in het ziekenhuis. Diezelfde dag begonnen mijn weeën", vertelt de kersverse moeder Sam. "Ik dacht toen meteen: het zal toch niet? Maar het waren toch echt weeën."

Toen de weeën van Sam begonnen, was familie Van Buul al in ziekenhuis Bernhoven vanwege de bevalling van Jessica. "De hele familie was dus al compleet, toen ik naar het ziekenhuis ging", lacht Sam. Harrie: "Ik was in het ziekenhuis omdat Nena-Mae geboren werd, toen mijn kleindochter me belde. Ze zei dat haar kindje ook werd geboren. Dat was een verrassing, ja." Nena-Mae werd die dag om 12.40 uur geboren en baby Jordan om 19.48 uur. "Je kunt het maar gehad hebben op één dag", aldus een lachende grootvader en overgrootvader. Een unieke situatie dus, vond ook het personeel van Bernhoven. "Ze zeiden in het ziekenhuis dat het nog niet eerder was voorgekomen daar", weet Sam. "Wij hadden dit ook nooit verwacht." De kersverse moeders en hun pasgeboren kindjes maken het volgens haar goed. "Alles gaat super."