Zo voorkom je een jetlag na de vakantie: 'Rijd niet de hele nacht door'

Na een welverdiende vakantie, keren hordes Brabanders zoetjes aan uitgerust terug naar onze vertrouwde provincie. Alhoewel: na die urenlange autorit vanuit Zuid-Europa, lijken we direct toe aan de volgende trip. En wat te denken van die jetlag, die je na een verre reis slapeloze nachten bezorgt. Toine Schoutens uit Ulicoten weet alles over onze innerlijke klok en heeft dé tips om de after-vakantiedip te voorkomen.

Een chronocoach. Dat is de naam die Schoutens aan zijn werk heeft gekoppeld. Wat dat precies inhoudt? "Ik begeleid en adviseer over alles wat met tijd, prestaties en ons slaapwaakritme te maken heeft." Zo wordt de geboren Vughtenaar bijvoorbeeld ingeschakeld door sporters die in verre landen moeten presteren. "De afgelopen maanden heb ik atleten van de Atletiekunie begeleid in aanloop naar het WK in het Amerikaanse Eugene. En nu ben ik bezig met het WK wielrennen in Australië."

Dat begeleiden gebeurt op allerlei manieren. "Een bekend voorbeeld is het met een speciale lichtbril toedienen van blauw licht op bepaalde momenten van de dag." Zo laat je de hersenen alvast wennen aan die andere tijdzone. "Het is niet zozeer dat je je hoofd voor de gek houdt, want we verstoren niets. We proberen het ritme alleen langzaam te verschuiven."