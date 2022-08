Laag water in elke rivier, maar niet in de Maas bij Grave

Het is een bijna raar gezicht: overal in Nederland (en in andere landen aan deze kant van Europa) kampen rivieren met een historisch laag waterpeil. Maar bij Grave staat het water van de Maas zó hoog dat de bankjes op de kade naast de rivier in het water staan. Er is zelfs veel 'pleziervaart' in de rivier. Hoe kan dat?

Wie in Grave lekker bij het water wil zitten, riskeert dus natte voeten. Dat slaat nogal haaks op de situatie naast de Rijn en de Waal. Daar staat het water juist enorm laag, en dat is bijzonder - zeker in deze tijd van het jaar. "Vooral aan de Rijn en de IJssel", legt Erik van den Ouwelant uit. Hij is havenmeester bij Grave. "In de IJssel en de Rijn liggen sommige boten echt zo goed als droog. Maar hier hebben we nog meer dan genoeg ruimte voor de vaart. Je ziet dat boten onze haven van alle kanten weten te vinden."

Hoe het kan dat het verschil met de Maas zo groot is, is simpel uit te leggen. "De Maas is een gestuwde rivier", verklaart Rolf Klöckner van Rijkswaterstaat. "De Maas heeft allerlei stuwen. Door die stuwen kunnen we het water in de rivier kunstmatig hooghouden." Bij Grave staat het water daardoor dus enorm hoog. Voor schepen is de Maas dus prima 'bevaarbaar'. Maar betekent dat dan dat het water stroomafwaarts juist heel erg laag staat, en het probleem dus eigenlijk wordt opgeschoven?

