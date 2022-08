Voorbijganger hoort brandmelder in appartement en voorkomt grote brand

Een alerte voorbijganger in de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel heeft er zaterdagmiddag voor gezorgd dat een brand in een appartement in de kiem is gesmoord. De voorbijganger hoorde een brandmelder afgaan en belde 112.

De brandweer kwam met twee bluswagens naar de plek van de brand. In het begin was niet duidelijk of er nog iemand in het appartement was. Dat bleek niet het geval. De brandweermannen moesten daarvoor wel enkele deuren in het appartement forceren. De brand is inmiddels onder controle. Het appartement liep veel roet- en waterschade op. Politie en brandweer onderzoeken de oorzaak van de brand.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.