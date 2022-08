Walter (52) fietst de volledige Vuelta en blijft de profs een dag voor

Op het palmares van Walter Verweij (52) uit Eindhoven ontbreekt nog één grote ronde: de Vuelta. Ofwel de Ronde van Spanje. Niet dat Walter de komende weken schouder aan schouder fietst met klasbakken als Roglic, Evenepoel, Froome of rodetruidrager Mike Teunissen. Met veertien andere wielrenners, onder wie vier provinciegenoten, rijdt hij dagelijks een etappe die de profs een dag later voor de kiezen krijgen.

Walter is een van de vijftien deelnemers die net als de wielerprofs de komende drie weken ruim 3200 kilometer fietsen, verdeeld over 21 etappes. "Dat wordt georganiseerd door Coureurs de courage. Zij verzorgen reizen waarin elke amateur de grote wielerrondes kan rijden. Wij fietsen en de organisatie zorgt voor de rest, zoals hotels, verzorging en maaltijden."

Als Omroep Brabant met Walter spreekt heeft hij net de etappe Breda-Breda achter de rug. De Eindhovenaar zit aan tafel in een Bredaas hotel. De pot schaft een flinke portie koolhydraten. "Morgen hebben we een rustdag en vliegen we naar Bilbao. Dan gaat maandag in Spanje het feest pas echt beginnen."

Het voltooien van de volledige Vuelta zal nog een flinke kluif worden. "Ik heb in het verleden ook de Tour de France (2015) en de Giro d'Italia (2017) gereden. Ik vind het wel leuk om ook die derde grote ronde af te vinken. Dat is voor mij dé uitdaging. Ik vind het heel bijzonder dat je als mens en wielertoerist ook dit soort prestaties kunt volbrengen."

Om zijn prestatie nog meer glans te geven, komt Walter met een vergelijking. "De komende weken fietsen we qua hoogtemeters 49 keer de Alpe d'Huez op. Die berg kent iedereen. Om maar aan te geven hoe zwaar het is. We leven deze weken als een prof: fietsen, eten en slapen."

Walter leeft tijdens de Vuelta met de dag. "Ik heb me helemaal niet verdiept in het parcours. Ik weet dat we tien etappes met 3000 tot 4000 hoogtemeters krijgen voorgeschoteld. Dat is wel het serieuze werk. Daar hebben we ons in de trainingen wel goed op voorbereid. We zijn er klaar voor en meer kunnen we niet doen. Volgende week wachten ons al 20.000 hoogtemeters. De zwaarste week van de Vuelta. Gelukkig wordt het niet al te warm."