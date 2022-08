Mike Teunissen uit Den Bosch raakt rode leiderstrui kwijt aan ploeggenoot

Het is wielrenner Mike Teunissen niet gelukt om de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje te behouden. De derde etappe met start en finish in Breda werd na een massasprint gewonnen door de Ier Sam Bennet. Teunissen draagt de rode leiderstrui over aan zijn ploeggenoot de Italiaan Edoardo Affini.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

Daarmee bleef de rode trui in bezit van Jumbo-Visma, dankzij de winst in de ploegentijdrit waarmee de Vuelta vrijdag in Utrecht begon. Teunissen liet in Breda de massasprint aan zich voorbijgaan en eindigde op een honderdvijftigste plaats. Het was voor Sam Bennet van Bora-hansgrohe zijn tweede ritzege op rij. Ook de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht werd door de Ier gewonnen.