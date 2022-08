RKC laat grote kansen liggen en lijdt tegen Feyenoord eerste nederlaag

RKC is voor het eerst dit seizoen tegen een nederlaag aangelopen. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord deed een penalty van Danilo de Waalwijkers de das om. In de slotfase liet RKC een aantal grote kansen liggen om er een gelijkspel uit te slepen.

RKC begon het nieuwe Eredivisieseizoen met twee gelijke spelen. In het eigen Mandemakers Stadion was Feyenoord de derde tegenstander.

De finalist van de Conference League zag deze zomer veel veranderingen in de selectie. RKC begon het duel juist met precies dezelfde elf namen als tegen FC Utrecht en FC Emmen.

Vorige week creëerde RKC amper een kans. Dat was tegen Feyenoord verrassend genoeg niet het geval. Als er een ploeg na tien minuten de voorsprong verdiende, was dat RKC wel. De Waalwijkers begonnen uitstekend en ze hadden via Patrick Vroegh en Michiel Kramer goede mogelijkheden om de score te openen.

Beste kansen voor RKC

Het tempo van de wedstrijd lag hoog in de beginfase. Na een half uur had RKC weinig te vrezen van de Rotterdammers. Feyenoord had het meeste balbezit, maar dat resulteerde eigenlijk nergens in. De verdediging van RKC hield de deuren gesloten en loerde op een uitbraak. Via Kramer kreeg de thuisploeg een kans op de 1-0. Maar de clubtopscorer van vorig seizoen kopte de bal over het doel.

Dat was het dan wel voor de eerste helft. Feyenoord had het balbezit, RKC de kansen. Geruggensteund door een 0-0 ruststand mocht RKC blijven hopen op de eerste overwinning op Feyenoord sinds 2013.

Voor een gelijkspel hadden de meeste RKC-fans overigens ook wel willen tekenen. Een punt tegen Feyenoord is voor de Waalwijkers een prima resultaat. Voor Feyenoord gold dat zeker niet. De bezoekers gingen direct na rust fel op zoek naar de voorsprong. Etienne Vaessen moest in het eerste kwartier na rust drie keer handelend optreden.

Eerste VAR-moment

Na ongeveer een uur voetbal kreeg RKC voor het eerst dit seizoen te maken met de VAR. De mannen in Zeist corrigeerden scheidsrechter Edwin van de Graaf toen hij een overtreding van Thierry Lutonda over het hoofd zag. De linksback van RKC ging in de zestien in de fout tegen Patrick Wålemark. Feyenoord-spits Danilo benutte het buitenkansje vanaf elf meter. RKC moest met nog ruim 25 minuten op de klok in de achtervolging.

Joseph Oosting bracht, net als tegen Emmen, de aanvallers Julen Lobete en Roy Kuijpers in het veld. Toen resulteerde dat in een gelijkspel. De twee invallers lieten zich opnieuw gelden door gevaar te stichten voor het Feyenoord-doel. Het Waalwijkse slotoffensief was begonnen.

RKC voerde de druk op en kreeg meerdere mogelijkheden om Feyenoord pijn te doen. Met kunst en vliegwerk konden de bezoekers stand houden. RKC wist dat de bal maar één keer goed hoefde te vallen. In de allerlaatste minuut was Florian Jozefzoon ontzettend dichtbij de gelijkmaker, maar het mocht niet zo zijn. En zo verloor RKC voor het eerst dit seizoen: 0-1.