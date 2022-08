Banden van vliegtuig klappen na botsing met vogel op Eindhoven Airport

Een vliegtuig van Wizzair heeft zondagavond op Eindhoven Airport de startprocedure onderbroken nadat het tijdens het opstijgen tegen een vogel was gebotst. Het vliegtuig moest daarop vol in de remmen. Alle passagiers zijn inmiddels veilig uit het vliegtuig. Het vliegverkeer is intussen weer vrijgegeven.

Op het vliegveld waren verschillende ambulances en brandweerwagens aanwezig om hulp te verlenen. Zij hoefden niet in actie te komen. Het vliegtuig van Wizzair was op weg naar Boedapest. Tijdens het remmen heeft het vliegtuig twee klapbanden gekregen. Het toestel werd weggesleept. Een vliegtuig van Transavia dat vanuit Valencia kwam heeft een doorstart gemaakt en is geland op Rotterdam Airport. In de omgeving van het vliegveld in Eindhoven cirkelden lange tijd enkele vliegtuigen om te kunnen landen. Volgens een woordvoerder kan er op Eindhoven Airport weer volgens het schema worden gevlogen.

Foto: SQ Vision