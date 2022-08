In een huis aan de Lorentzstraat in Eindhoven is zondagavond een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Forensische specialisten van de politie zijn naar het huis aan de Lorentzstraat gekomen voor nader onderzoek. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld is niet duidelijk.