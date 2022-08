Dode vrouw in huis Eindhoven geen slachtoffer van misdrijf

De vrouw die zondagavond dood in een huis aan de Lorentzstraat in Eindhoven werd gevonden, is niet overleden als gevolg van een misdrijf. Dat is uit onderzoek van de politie gebleken, zo laat ze maandagochtend weten. Het onderzoek in het huis was op dat moment afgerond.

Forensische specialisten van de politie waren zondagavond na de vondst naar het huis aan de Lorentzstraat gekomen voor nader onderzoek. Rond tien uur die avond liet de politie weten dat het onderzoek nog doorging. Maandagochtend kwam het bericht dat er geen sprake is van een misdrijf.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision