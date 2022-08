Erik zat in vliegtuig dat noodstop maakte: ‘Ik hoorde de banden gieren’

Rolkoffers in de bagageruimtes, fasten your seatbelts en een paar uurtjes later uitstappen in het bruisende Boedapest. Dat beeld hadden Erik van Balen en zijn vriendin Eline Markestein uit Veenendaal voor ogen toen zij zondagavond instapten in het toestel van Wizzair. Het liep echter anders. "Ik hoorde de banden gieren."

"We vertrokken al met vertraging. Maar het was de bedoeling dat we wel op tijd in Boedapest zouden zijn", vertelt Erik enkele uren nadat het vliegtuig van Wizzair op Eindhoven Airport de start abrupt had moeten afbreken vanwege een botsing met een vogel.

"Het vliegtuig moest vol, maar dan ook vol in de ankers", beschrijft Erik het bewuste moment. "We zaten al op een snelheid van zo'n 260 km/per uur toen de start werd afgebroken. Ik heb de banden horen gieren. Ik heb niet gemerkt dat er twee banden waren geklapt."

Erik en Eline met het vliegtuig op de achtergrond.

Erik vertelt dat het vliegtuig naar de taxibaan is gegaan en dat alle passagiers daar uit het vliegtuig zijn gestapt. "We moesten onze bagage in het vliegtuig laten staan. Ik heb alleen mijn persoonlijke bezittingen meegenomen. Dan loop je de trap af en zie je ineens die twee lekke banden."

Echt geschrokken was Erik niet. "Ik dacht wel: wat gebeurt hier nou? In het vliegtuig was niet echt paniek. Iedereen had ongeveer dezelfde reactie." Inmiddels worden de passagiers van het Wizzair-toestel opgevangen in de terminal van het vliegveld. "We weten nog niet of we nog gaan vliegen vanavond. Ik verwacht dat we hier in een hotel moeten overnachten." Hij heeft al wat eten gehaald voor Eline en zichzelf. "Ik ben blij dat ik hier veilig met allebei mijn benen op de grond sta. Stel dat het in de lucht gebeurt. Daar moet je niet aan denken. Ik neem de vertraging en een dag minder in Boedapest op de koop toe."