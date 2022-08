Schot in de roos voor Breda en Den Bosch: Vuelta trok miljoen bezoekers

De vier dagen dat de Ronde van Spanje Nederland bezocht, leverden naar schatting een kleine miljoen bezoekers op. Dat heeft La Vuelta Holanda, de lokale organisatie van de start van de Spaanse wielerronde in Nederland, becijferd.

Bij de ploegenpresentatie in Utrecht waren donderdag zo'n 12.500 toeschouwers. De eerste etappe in Utrecht trok zo'n 260.000 wielerfans. De twee ritten erna, van Den Bosch naar Utrecht en Breda-Breda, werden naar schatting bezocht door respectievelijk 375.000 en 350.000 toeschouwers.

Boven verwachting

Dat is samen goed voor bijna een miljoen bezoekers, aldus de organisatie, die dat aantal 'boven verwachting' noemt.



"De warme ontvangst van het Nederlandse publiek heeft indruk gemaakt. We hebben ons enorm thuis gevoeld", zei Javier Guillén, algemeen directeur van de Vuelta.

'Nederland ademt wielrennen'

"Het project La Vuelta Holanda is na twee jaar wachten eindelijk doorgegaan en heeft onze verwachtingen overtroffen. Nederland is een land dat wielrennen ademt. We hebben als Vuelta een van de beste momenten ooit beleefd", aldus Guillén.

De start in Utrecht zou eigenlijk in 2020 zijn, maar ging vanwege de coronapandemie niet door.

De Vuelta gaat dinsdag verder in het Baskische Vitoria en eindigt op 11 september in Madrid.