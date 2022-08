Kans op nieuwe hittegolf, mogelijk de warmste augustus ooit

De komende week stijgt de temperatuur waarschijnlijk weer enkele dagen boven de 30 graden. Een nieuwe regionale hittegolf is mogelijk. Deze maand zou ook de warmste augustus ooit in Brabant kunnen worden.

Deze maandag blijft de temperatuur nog steken op een graad of 26, vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza 's ochtends vroeg in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "We zien de hele dag redelijk wat wolken, afgewisseld met zonneschijn in de middag. Een licht buitje is mogelijk. Maandagochtend trekken een paar buien van België naar hier, al neemt de hoeveelheid iets af."

"Vrijdag is het twijfelgeval."

Dinsdag krijgen we een beetje hetzelfde weer. "Met een bui, vooral later op de dag zon en weer zo'n 26 of 27 graden. Daarna gaat de temperatuur omhoog en komt die hittegolf in zicht. Maar daarvoor heb je wel drie dagen van 30 graden of meer nodig." Volgens de weerman wordt die temperatuur woensdag en donderdag wel gehaald. Over vrijdag twijfelt hij nog. "Zijn er dan al vroeg veel wolken en onweersbuien, dan wordt het hem niet. Maar mochten die wolken en buien wat uitblijven, dan zou een nieuwe regionale hittegolf in Brabant kunnen, ja."

"Warmste augustus ooit is zeker niet onmogelijk."