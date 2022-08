'Fietse, kut!' Spandoek maakt de tongen los tijdens de Vuelta in Den Bosch

'Fietse, kut!' Het stond er zaterdag echt, op een spandoek langs de route van de Vuelta in Den Bosch. Voor de argeloze lezer of kijker een belediging aan het adres van de Ronde van Spanje-renners. Maar volgens de maker is het juist een ode aan de Bossche spreektaal én aan een spandoek dat in 1996 bij de Tour-start in Den Bosch langs de route hing.

Foto's van het doek maken de tongen online flink los en ze hebben bij velen een brede grijns op het gezicht getoverd. Precies dat was de bedoeling van Jordy Schonkeren uit Vught. "Ja, nog steeds een beetje kinderachtig”, de 35 jaar oude Jordy moet er daags na de Vuelta om lachen. Het was absoluut niet bedoeld om te kwetsen, benadrukt hij. Het was een ludieke actie met gevoel voor geschiedschrijving, zegt de fervent wielerliefhebber. Maar hoe zit dat dan? “Een vriend was in 1996 bij de start van de Tour de France in Den Bosch. Toen hing bij een studentenhuis aan de Koningsweg een doek met de tekst: 'Fietse, kut!'. Het is hem altijd bijgebleven.”

"Het is een eigen leven gaan leiden. Poep-en-pies-humor. Dat is alles."

Zijn herinnering is gemeengoed geworden binnen Jordy’s vriendengroep. Allemaal zijn ze fanatiek fietser. En als opgeschoten knapen bedachten ze jaren geleden hun eigen verenigingsnaam: Oeteldonkse Wieler Club Fietse Kut. “Het is een eigen leven gaan leiden. Poep-en-pies-humor. Dat is alles”, zegt Jordy. “Toen we hoorden dat de Vuelta naar Den Bosch kwam, wilden we een ode brengen aan het doek van toen én aan de Bossche straattaal. Dus dachten we: laten we die tekst op een doek spuiten en langs de kant van de weg hangen.” Maar dat ging niet helemaal zoals gedacht. Doekje kopen, tekst erop spuiten en ophangen maar, zou je zeggen. Maar dat was volgens Jordy tegen de wil in van een agent, die op een fiets voorbijreed.

"5 minuten voor de koers eraan kwam, wilde de politie het doek weg hebben."

“We hingen het doek op en allerlei Vuelta-wagens die door de tunnel bij het station reden, stopten om er foto’s van te maken. Enkele Jumbo-Visma-auto’s bijvoorbeeld. Mensen die erin zaten, lachten en staken hun duimpjes op. Maar 5 minuten voor de koers eraan kwam, wilde de politie het doek weg hebben. De agent zelf kon de humor er wel van inzien. Maar hij had orders gekregen het doek weg te halen. Dus tja, dan vouwen we 'm zelf maar op.” En dus miste het hele Vuelta-peloton Jordy's creatie in levende lijve. Maar in de korte tijd dat het 6 meter lange witte laken met zwarte letters er hing, is het veelvuldig op de foto gezet. Ze gaan rond op internet. “Zo is de ode aan 1996 en Den Bosch toch nog geslaagd", zegt Jordy. "En met een beetje geluk, zien de Nederlandse wielrenners hem alsnog. Op Omroep Brabant of op Dumpert.”