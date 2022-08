Inval in bedrijvengebouw in Eindhoven op verzoek van Kazachtstan

De FIOD heeft maandagochtend een inval gedaan in een bedrijvengebouw aan de Hooge Zijde in Eindhoven. Dat deed het opsporingsdienst van de belastingdienst op verzoek van de overheid van Kazachstan. Op welk bedrijf de inval gericht was, is niet bekendgemaakt.

Omdat het om een buitenlands hulpverzoek gaat, kan de FIOD ook niet zeggen wat de aanleiding is van de inval. “Het gaat om een rechtshulpverzoek, dus daar kunnen we gaan uitspraken over doen”, liet een woordvoerder weten.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision