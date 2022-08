Invallen bij Dakarteams in Eindhoven en Son op verzoek van Kazachstan

De FIOD heeft maandagochtend een inval gedaan in een bedrijvengebouw aan de Hooge Zijde in Eindhoven en een inval in Son. Dat deed de opsporingsdienst van de belastingdienst op verzoek van de overheid van Kazachstan. Het gaat om de bedrijven EVM en Team de Rooy

Omdat het om een buitenlands hulpverzoek gaat, kan de FIOD ook niet zeggen wat de aanleiding is van de inval. “Het gaat om een rechtshulpverzoek, dus daar kunnen we geen uitspraken over doen”, liet een woordvoerster weten.

Het ED meldt maandagavond dat het zou gaan om verduisterde Kazachstaanse miljoenen en dat het onderzoek zich toespitst op de voortvluchtige Kazach Ardavichus en Astana. Ardavichus heeft ook Dakar-rally's gereden voor EVM en Team De Rooy. Bij die bedrijven heeft de FIOD maandag op verzoek van Kazachstan een inval gedaan.

Gerard de Rooy bevestigt de inval bij zijn bedrijf. "We zijn onderdeel van een groot onderzoek dat in Kazachstan loopt. Ardavichus heeft twee keer bij ons een wagen gehuurd om Dakar te kunnen rijden. Hij was de rijder en Astana betaalde de rekening. Astana is inmiddels opgedoekt, maar de geldstromen in meerdere sporten worden onderzocht."

Volgens De Rooy is de factuur betaald. "Wij moesten de contracten en facturen overleggen en dat hebben we gedaan. Ze hebben al deze papieren meegenomen. Hoe het verder gaat weet ik niet. De contracten en facturen zijn ondersteunend in het grote onderzoek. De FIOD heeft dit gedaan in opdracht van Kazachstan en heeft er verder niets mee te maken."