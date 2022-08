PSV-supporters niet bij uitwedstrijd tegen Ajax na wangedrag bij SuperCup

PSV-supporters zijn op 6 november bij de voetbalwedstrijd van hun club tegen Ajax niet welkom in de Johan Cruijff ArenA. Aanleiding zijn onder meer de antisemitische spreekkoren die op 30 juli tijdens Ajax-PSV in Amsterdam opnieuw werden geuit door aanhangers van de club uit Eindhoven, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan PSV.

Het gaat vooralsnog om de competitiewedstrijd van 6 november. "De driehoek zal daarna opnieuw afwegen of voor volgende wedstrijden het aantal aanwezige PSV-supporters weer stapsgewijs kan worden uitgebreid", staat in de brief. "Bij deze afweging zal het gedrag van uw achterban rondom wedstrijden en in de stadions aankomende periode natuurlijk een cruciale factor zijn."

'Onsmakelijke verwensingen'

Tijdens de wedstrijd van 30 juli in Amsterdam om de Johan Cruijff Schaal scandeerde volgens Halsema een grote groep PSV-supporters ondanks herhaalde waarschuwingen 'langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen aan het adres van een aantal Ajax spelers'.

Ook richtten ze vernielingen aan in het stadion, werden veelvuldig voorwerpen en vloeistoffen uit het uitvak naar omringende vakken gegooid en aanwijzingen van stewards massaal niet opgevolgd. Dat leidde tot inzet van de Mobiele Eenheid.

Maat is vol

Volgens de burgemeester, die de brief mede schrijft namens de politie en het Openbaar Ministerie, is de maat vol. Terugkijkend zijn er sinds 2017 bij elke wedstrijd tussen Ajax en PSV antisemitische leuzen geroepen als "Alle Joden moeten dood" en "Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best", schrijft ze. "Ondanks veelvuldig waarschuwen constateert de driehoek van Amsterdam over de afgelopen jaren geen verbetering in het gedrag van uw achterban. Het stadium van waarschuwen is nu wel voorbij."

Accepteren

Halsema zegt verder dat de spreekkoren van Ajax-supporters tijdens de wedstrijd van 30 juli, zoals "Alle boeren zijn homo's", eveneens niet worden getolereerd.

PSV heeft begrip voor het besluit van Halsema. "We kunnen niets anders dan dit accepteren", reageert een woordvoerder van de club uit Eindhoven. "Wij willen ook niet dat zulke geluiden gebezigd worden. We snappen dat mevrouw Halsema zo reageert. Wel is zonde dat de goede supporters weer onder de kwade moeten lijden. Laten we hopen dat er nu een algemeen besef gaat intreden. Het aanmoedigen van eigen spelers geeft die spelers een boost. Maar zij hebben er niets aan dat rivalen worden beledigd. Dat heeft geen positieve invloed op hun spel."