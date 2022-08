Jong PSV niet opgewassen tegen titelkandidaat Heracles

Jong PSV heeft maandagavond niet kunnen verrassen tegen titelkandidaat Heracles. De ploeg uit Almelo won het competitieduel in de Keuken Kampioen Divisie met 0-3 op De Herdgang in Eindhoven.

Hoewel Jong PSV niet onaardig speelde en bijna evenveel balbezit had, slaagde de ploeg van Adil Ramzi er niet in om doeltreffend te worden. Bij de rust keken de Eindhovenaren aan tegen een 0-1 achterstand na een doelpunt van Lucas Schoofs.

Alle hoop om de stand gelijk te trekken, was binnen het uur verkeken. Middenvelders Ouahim en Hansson wisten de voorsprong voor Heracles uit te bouwen. Jong PSV kon daar weinig tegenover zetten. Zelfs een strafschop in de blessuretijd werd niet benut. Keeper Michael Brouwer stopte in de laatste minuut de penalty van Dante Sealy.

De uitslag houdt Heracles in de top van de ranglijst, samen met PEC Zwolle. Jong PSV blijft na de nederlaag wat het was: een bescheiden middenmoter.