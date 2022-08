Oud PSV-directeur Toon Gerbrands als adviseur bij NAC aan de slag

NAC heeft Toon Gerbrands als extern adviseur aangetrokken. De oud-directeur van PSV moet bij de Bredase voetbalclub de basis leggen voor een topsportklimaat en een duurzame toekomst. De rol van Gerbrands is adviserend, ondersteunend en op de achtergrond, want de dagelijkse gang van zaken komt in handen van een nog aan te stellen directeur.

Het is in Breda een publiek geheim dat Gerbrands op de achtergrond al een tijdje vrijblijvend contact heeft met vertegenwoordigers van de groep NAC-supporters die de club inmiddels hebben overgenomen. NAC=Breda, zoals de nieuwe eigenaren zich noemen, gaat nu met Gerbrands voor een officiële samenwerking voor onbepaalde tijd.

Meerdere aanbiedingen

"We zijn trots dat we deze samenwerking kunnen aangaan, omdat we beseffen dat het neerzetten van een goed geleide voetbalorganisatie zeer specialistische kennis en kunde vereist,” stelt Sebastian Verkuilen namens NAC. “Toon had meerdere aanbiedingen uit Nederland en het buitenland, maar hij heeft na grondige gesprekken met betrokkenen de keuze gemaakt om bij ons aan de slag te gaan."

"In het besturen van voetbalclubs heeft Toon de afgelopen twintig jaren zijn sporen meer dan verdiend, dus wij zijn ervan overtuigd dat we een absolute topper in huis halen. Met hem leggen we de komende tijd een stevige basis voor de toekomst van onze club."

Stabiele club

Toon Gerbrands begint op 1 september in Breda. “Na veel gesprekken heb ik ervaren welke potentie in Breda aanwezig is om een fundament te bouwen en hoe ik daarbij kan helpen", zegt Gerbrands. "Het bouwen van dit fundament en het bijbehorende prestatieklimaat kost tijd, maar het is wel de basis van een stabiele club.”