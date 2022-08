Gratis advies over je uitkering, maar er is geen vrijwilliger te vinden

Honderden mensen kloppen ieder jaar aan bij het Steunpunt Uitkeringen Eindhoven. Het is dé plek voor gratis advies over je uitkering. Of liever gezegd: het wás de plek, want het steunpunt stopt er na 35 jaar mee omdat er geen vrijwilligers te vinden zijn. Theo van Rooijen baalt enorm: “Er zijn er nog twee. Met pijn in het hart moeten we afscheid nemen."

Bij het steunpunt geven vrijwilligers uitleg over de wirwar van regels als je ziek, arbeidsongeschikt, of werkloos bent of in de bijstand zit. Een eerste gesprek duurt al gauw drie kwartier en daarna volgen er meer. Van Rooijen zelf heeft een achtergrond als jurist en kan ook helpen bij bezwaarschriften tegen beslissingen. Om het steunpunt goed te laten draaien, zijn er zeker tien vrijwilligers nodig. “Zo was het in de goede oude tijd. Twee is te weinig om het steunpunt open te houden.” Van Rooijen weet wel hoe het komt dat de vrijwilligers niet meer staan te trappelen. “Vrijwillig is niet vrijblijvend. Als je elke maandagochtend spreekuur houdt, kun je niet zeggen dat je niet komt omdat je goed hebt doorgestapt in het weekend. Zeker als er cliënten komen.”

“Nul komma nul reacties."

Daarnaast moeten de vrijwilligers bij de stichting wel kennis in huis hebben. “We vragen minimaal hbo-niveau en inzet voor langere tijd. Het kost een half jaar tot een jaar om een beetje ingewerkt te worden in de sociale wetgeving.” De stichting trok alles uit de kast om vrijwilligers te werven, onder andere met advertenties bij buurtverenigingen. Tevergeefs. “Nul komma nul reacties. We merken dat er bij andere organisaties ook een tekort aan vrijwilligers is.” Niet alleen het aantal vrijwilligers loopt terug, ook het aantal hulvragen. Toen Van Rooijen in 2017 als vrijwilliger begon, kwamen er 750 mensen per jaar. Dat veranderde tijdens de coronaperiode. Het steunpunt ging maanden dicht en daarna bleven veel cliënten weg. “Afgelopen jaar waren het er nog 350.”

"Mensen in de bijstand of WW hebben misschien een baan gevonden.”