Energieleverancier dreigt: meer betalen, anders gaan we failliet

PrikEnergie, een kleinere energieleverancier uit Oosterhout, dreigt failliet te gaan. Dat meldt het bedrijf aan klanten in een mail. ‘Enkele duizenden klanten’ dreigen gedupeerd te worden, laat het bedrijf desgevraagd weten.

De klanten moeten onder meer voor 31 augustus laten weten of ze akkoord gaan met hogere tarieven dan in hun huidige contract is afgesproken. "Tachtig procent moet daarin meegaan, anders gaan we failliet", zegt mede-eigenaar Dave Snoeren. Op dit moment is een bankroet volgens hem nog niet aan de orde. De deadline voor het al dan niet aanvragen van een faillissement is op 12 september.

PrikEnergie informeerde klanten op 12 augustus over de moeilijkheden waarin het bedrijf verkeert. Die zijn ontstaan door overname van klanten van Discount Energie, dat in april failliet ging. "Dat was een wederverkoper. Wij waren toen verplicht die contracten over te nemen", zegt Snoeren. "Daardoor hebben we tonnen extra moeten investeren om de leveringen door te kunnen laten gaan. We hadden verwacht dat de prijzen wel zouden dalen en het wel goed zou komen."

Verhoging tarieven

PrikEnergie geeft klanten nu vier opties. Ze kunnen ervoor kiezen om direct hogere tarieven te betalen of pas vanaf 1 januari 2023. In beide gevallen zijn lopende contracten niet langer geldig. Ook kunnen klanten ervoor kiezen het contract op te zeggen of helemaal geen keuze te maken. Bij die laatste optie schrijft PrikEnergie in de brief: "PrikEnergie zal failliet gaan en u gaat alsnog veel meer betalen bij een andere energieleverancier."

Volgens Snoeren heeft de meerderheid van de klanten positief gereageerd op de voorstellen en kiezen de meesten voor een verhoging van de tarieven. Klanten gaan door de verhoging, afhankelijk van hun gebruik, anderhalf tot twee keer meer betalen dan nu.

Klanten duidelijk informeren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die toezicht houdt op onder meer de energiemarkt, heeft toestemming gegeven voor de voorstellen van PrikEnergie. "Het mag, als je klanten duidelijk informeert dat ze een keuze hebben", zegt een woordvoerder. De ACM geeft op de site consuwijzer.nl een toelichting op de vier keuzemogelijkheden van PrikEnergie.

De meeste energieleveranciers bieden momenteel vanwege de sterk gestegen energieprijzen alleen nog maar flexibele contracten met variabele tarieven aan. Ook zijn veel energieleveranciers al niet meer op prijsvergelijkingssites te vinden.

Mocht PrikEnergie daadwerkelijk failliet gaan, dan worden de klanten verdeeld onder de andere energieleveranciers. Dat is wettelijk zo geregeld, zodat huishoudens nooit zonder energie komen te zitten.