Fietser (85) overleden na aanrijding in Schijndel, automobilist rijdt door

Bij een aanrijding met een bestelbus op de Molendijk-Noord in Schijndel is dinsdagmiddag een fietser om het leven gekomen. Het gaat om een 85-jarige man uit Boxtel. De automobilist die betrokken was bij het ongeluk is daarna doorgereden. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Sandra Kagie & Jesse van Kalmthout Geschreven door

Volgens een Burgernetbericht reed de automobilist in een witte Mercedes-bakwagen. Vanwege de ernst van het ongeluk, dat iets voor twee uur gebeurde, landde een traumahelikopter in de buurt. De politie vraagt mensen in de buurt die beelden hebben van het ongeluk of van de doorrijder om deze te delen.

