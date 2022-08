Tim van Rijthoven is weer fit en leeft ontspannen toe naar US Open

Tim van Rijthoven is klaar voor de US Open. Het wordt voor de tennisser uit Roosendaal pas zijn tweede grand slam-toernooi. Begin deze zomer stuntte Van Rijthoven met winst van het Rosmalen Open en het bereiken van de vierde ronde van Wimbledon. Daarna kreeg hij problemen met zijn rug. “Ik ben blij met hoe ik me nu voel.”

Na een maand van gedwongen rust en revalidatie klinkt de 25-jarige Van Rijthoven ontspannen als hij praat over zijn rugklachten en rentree in New York. Hij heeft er duidelijk zin in. “Op de training sta ik ze lekker te raken. Ik weet dat het niets zegt over de wedstrijden, maar het voelt goed.” Zijn laatste partij speelde hij eind juli. In Indianapolis moest hij opgeven omdat zijn rug te veel pijn deed. Voor Van Rijthoven en de artsen is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Uit een MRI-scan is niets gebleken en het is ook geen hernia. “Het lijkt er nu op alsof mijn wervels bewegen als een korset, dus niet los van elkaar maar juist met elkaar. Dat deed zeker met serveren heel veel pijn.”

“Ik wil eigenlijk minimaal twee duels spelen."

Tijdens zijn revalidatie is zijn rug losgemaakt en heeft Van Rijthoven oefeningen gedaan om de spieren rond zijn wervels sterker te maken. Dat werkt, maar 100 procent klachtenvrij is hij niet. “Er is heel duidelijk vooruitgang en ik heb nog een kleine week.” Zijn verwachtingen voor de US Open die maandag begint zijn bescheiden. “Ik wil eigenlijk minimaal twee duels spelen en de rest is mooi meegenomen.” Van Rijthoven staat nu bekend als de ‘grasmaster’ gezien zijn successen in Rosmalen en op Wimbledon. Het tennisseizoen gaat verder op hardcourt en daar is hij blij mee. “Het is eigenlijk lastig om nu te zeggen maar hardcourt was altijd mijn favoriete ondergrond.”

“Al die aandacht hoort erbij, maar ik ben blij dat de rust terug is gekeerd."