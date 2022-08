50 jaar na verkeersramp bij Prinsenbeek: 'Heel die film komt weer voorbij'

Het is donderdag precies 50 jaar geleden dat zich in de vroege ochtend op de A16 bij Prinsenbeek één van de grootste verkeersrampen ooit in Nederland voltrok. Op de snelweg, gehuld in dikke mist, gebeurde een gruwelijke kettingbotsing waarbij 13 mensen om het leven kwamen en tientallen mensen zwaargewond raakten. "Wat daar gebeurde, gaat nooit meer van je netvlies."

“Bij restaurant Kanters in Moerdijk wilde ik eigenlijk al stoppen omdat het zo mistig was. Verder rijden was vragen om problemen. Maar daar kon ik het terrein niet meer op omdat meer mensen zo snugger waren om daar te stoppen.”

Vrachtwagenchauffeur Kees van Vugt uit Breda, 74 inmiddels, herinnert het zich nog als de dag van gisteren. “Ik vertrok 's morgens om halfzes vanaf de werkplaats in Klundert. De precieze bestemming weet ik niet eens meer. Ergens in België.”

“Ik ben dus toen toch maar voorzichtig de A16 opgereden in de hoop dat de mist weg zou trekken. Maar jongen: het zat zo dicht. Zó dicht. Je kon geen hand voor ogen zien en ik reed met zo'n 40 kilometer per uur, m'n nek ingetrokken, in de hoop dat er niemand kort achter me zou rijden. Maar ze kwamen me links voorbij alsof ze radarogen hadden. En de rest is geschiedenis. Een verschrikkelijke ravage.”

Bij de diverse ongevallen waren auto's, vrachtwagens en tankwagens betrokken. Er woedde enige tijd brand en sommige slachtoffers zaten zo bekneld dat ze niet konden vluchten voor het vuur.

Het lot liet Van Vugt ongemoeid. Waarschijnlijk omdat hij zo voorzichtig reed. “Ik ben gelijk gaan helpen en heb een collega moeten identificeren. Hij kwam samen met zijn zoontje om het leven. Het was een hel. De geur zal ik nooit vergeten", zei hij tien jaar geleden.

Een decennium later is dat gevoel nog steeds actueel. “Wat daar gebeurde, gaat nooit meer van je netvlies", sombert Van Vugt. “Ik sta er niet extra bij stil, want ik heb tot twee jaar geleden op de vrachtwagen gezeten en in de loop der jaren nog zat andere gruwelijke dingen gezien. Wel wordt er in augustus in mijn omgeving altijd wel een opmerking over die 25ste augustus gemaakt. En moet ik er weer wat steviger aan denken. En toegegeven: als jij zo de A16 noemt, komt heel die film weer voor mijn ogen voorbij.”