Deze avonturiers voetballen in de meest exotische competities

Zeggen de namen Kelle Roos of Thomas Kok je iets? Het duo hoort bij een gezelschap van meer dan duizend Nederlandse voetballers die het avontuur in het buitenland zoeken, waar ook ter wereld. Onder hen ook veel Brabanders.

Dick Teunen (37) uit Vlijmen werkt bij FC Utrecht als content manager. Sinds een jaar of vijf volgt hij de Nederlandse voetballers in het buitenland op de voet via zijn twitteraccount FC De Avonturiers.

"Namen als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong kent iedereen. Maar er zijn ook voetballers die spelen in de laagste provinciale klassen in België of in de competitie in Nieuw-Zeeland. Ik kon daarover weinig informatie vinden op internet. Toen heb ik zelf maar de handschoen opgepakt."

Speciaal voor het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! stelde Dick een Brabants elftal samen. Bord op schoot en genieten maar!

Om maar meteen één tip van de sluier op te lichten: Kelle Roos is 30, komt uit Rijkevoort en is keeper. "Al in 2013 koos Kelle zijn eigen doel in het voetballeven. Hij speelde jaren in de Engelse competitie voor verschillende clubs. Tegenwoordig keept hij bij Aberdeen FC in de Schotse competitie", zegt Dick.