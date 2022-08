Jong kind gevonden in Breda, ouders zijn al uren spoorloos

In Breda is een jonge jongen gevonden, die zijn ouders kwijt is. De jongen heet Briëlle en spreekt alleen Frans.

De jongen is drie of vier jaar oud en werd rond 11 uur gevonden in de buurt van de Arenberglaan en de Hambroeklaan in Breda. De politie is dringend op zoek naar zijn ouders. Volgens een politiewoordvoerder viel de jongen op, omdat hij doelloos rondliep. "Op een gegeven moment wist hij ook niet meer waar hij heen moest. Agenten ter plekke hebben van alles gedaan om uit te zoeken waar de jongen vandaan komt. Ze hebben opvangcentra benaderd. Maar toen dat niks opleverde, hebben ze de jongen maar meegenomen naar het bureau." Volgens de woordvoerder is het nu afwachten of iemand zich meldt voor de jongen. "Wij vonden hem om 11 uur vanmorgen en je zou denken dat iemand hem wel mist."