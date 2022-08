Voetbalfans vieren feest in binnenstad Eindhoven: 'PSV is alles voor ons'

Duizenden supporters van PSV en Rangers zorgen woensdagmiddag voor een uitgelaten sfeer in Eindhoven. De fans hebben zich in de binnenstad verzameld voor de wedstrijd van het jaar. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de Champions League.

Vooral op de Markt en op Stratumseind hebben zich veel fans verzameld. De sfeer is goed. De fans uit het Schotse Glasgow houden ook wel van bier en gezelligheid, net als de Eindhovense fans. De sfeer is gemoedelijk. De Eindhovense fans zijn vooral op een bomvol Stratumseind te vinden en de Schotten vooral op en rond de Markt.

Maar ook bij supporterscafé De Aftrap puilt het al vroeg uit van de fans. De muziek dreunt door de speakers, het vertrouwen is hoog. Ted (27) met twee bier in zijn hand: “Deze wedstrijd betekent alles voor ons. De club is alles voor ons. We zouden zo ongelofelijk trots zijn als ze zich kwalificeren.”

Ook ziet hij financiële voordelen: “Ruim 30 miljoen stroomt bij kwalificatie binnen.” Hij voorspelt een optimistische 3-1. “We hebben vorige week nog gelijkgespeeld.”

De eerste supporters zijn er vroeg bij. Tientallen fans verzamelen zich al rond vijf uur bij het stadion, dat is vier uur voor de wedstrijd.

Zo ook Kris (40) en zijn zoon Thijs (12) uit Mol. “Het is een heel belangrijke dag voor mij”, weet Thijs. “Ik had vanmiddag enorm veel zenuwen en was super onrustig.” Gewapend met een bord ‘Bakayoko mag ik je shirt’ staat hij zenuwachtig bij de poort.