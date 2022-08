Agenten riskeren eigen leven en redden man die A65 wil oversteken

Een automobilist met draaiende dashcam was woensdagochtend getuige van een heldhaftig optreden van de politie. Met gevaar voor eigen leven trokken drie agenten een waarschijnlijk verwarde man van de A65 bij Berkel-Enschot. "Zij verdienen niets dan lof."

“Ik reed op A65 tussen Tilburg-Noord en Berkel-Enschot toen ik aan de andere kant van de rijbaan politieauto's met sirenes en zwaailichten zag rijden", zegt de man tegen Omroep Brabant. “Vervolgens zag ik aan mijn kant van de A65 op de vluchtstrook een man staan. Hij was de A65 al een keer overgestoken, zo bleek achteraf. Daarom was al die politie op de been. Ik ben gestopt op de vluchtstrook om te dienen als getuige.”

Op de videobeelden van de bestuurder is te zien hoe de man over de vangrail klimt, in de schaduw even op adem lijkt te komen en vervolgens zijn armen in de lucht steekt. Vervolgens lijkt hij te schreeuwen naar de auto van de filmer.

“Even later stopte er een politiewagen voor en achter me. De agenten hebben hem van twee kanten benaderd en toen die man dat doorkreeg, klom hij de vangrail weer over en zette hij het op een rennen richting de snelweg.”

Op de beelden is duidelijk te zien hoe de drie agenten de man vlak voor het voorbijrazende verkeer in de kraag weten te vatten. Daarmee voorkomen ze erger. “Die agenten hebben hem zonder enige twijfel van de snelweg getrokken terwijl ze hun eigen leven op het spel zetten. Ik vind dat enorm bewonderenswaardig. Het was bloedlink. Het is een wonder dat er geen ongeluk is gebeurd. Waren ze er vijf seconden later, dan had ‘ie onder een auto gelegen en was het een heel ander plaatje. Die agenten verdienen niets dan lof."