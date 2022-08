PSV loopt groepsfase Champions League mis na blunder Ramalho

PSV is er wederom niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. In eigen huis ging het op rampzalige wijze mis. Een grote fout van verdediger André Ramalho leidde tot een 0-1 nederlaag tegen Rangers FC en dat was dodelijk na het 2-2 gelijkspel in Schotland.

Het was uitgerekend André Ramalho die dinsdag bij de persconferentie zei dat een beetje spanning in de benen nodig was om te presteren. Maar het was ook dezelfde Braziliaan die na precies een uur spelen een gigantische blunder maakte. Tot dat moment waren PSV en Rangers FC aan elkaar gewaagd. Beide ploegen kregen grote kansen, alleen gescoord was er nog niet. Kansen over en weer

Na een onrustig begin leken de Schotten beter in de wedstrijd te komen. Zij waren na 25 minuten dicht bij de openingstreffer, maar het schot van John Lundstram ging rakelings naast. Na deze kans voor Rangers werden de Eindhovenaren wakker. De ploeg van Ruud van Nistelrooij groeide in de wedstrijd en was vlak voor rust twee keer kansrijk. Luuk de Jong kon een voorzet te weinig richting geven en stuitte op de doelman. Cody Gakpo kreeg de bal oog in oog met de doelman niet tussen de palen. Cruciale fout

De tweede helft begon met een flinke tegenvaller voor de thuislclub. Aanvoerder en aanvalsleider Luuk de Jong was geblesseerd geraakt en keerde niet terug op het veld. Van Nistelrooij moest schakelen van plan A en B naar C. Dat plan was met Ismael Saibari in de spits en Xavi Simons vanaf de flank. Na een kwartier in de tweede helft kwam daar een tweede tegenvaller bovenop, en wat voor één. Een blunder van Ramalho leidde de 0-1 voor Rangers in. Een treffer die PSV wel eens 35 miljoen euro kon kosten.

